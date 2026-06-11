◇スポーツ報知北中米Ｗ杯取材班▽ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人▽カンザスシティー（米ミズーリ州）＝ペン・岡島智哉、カメラ・今成良輔１次リーグ第１戦で日本と対戦するオランダは１０日、ベースキャンプ地・カンザスシティーでの練習を開始した。２２年カタールＷ杯でのドイツやスペインなど、日本の対戦国担当を歴任してきた岡島智哉記者が、ＦＩＦＡランク７位