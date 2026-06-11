歌手・工藤静香の最新ショットが話題となっている。工藤は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「同じバッグの写真だ！そしてアムビビ」と記し、紫色のブラウスにデニムを合わせた姿でルイ・ヴィトンのバッグを持った写真や、愛犬をハグする写真などを投稿。続けて「絵を描こうとトライしたけど無理だった日。笑」とつづり、キャミソール姿で絵を描こうとするレアなショットもアップした。この投稿には、「やっぱ