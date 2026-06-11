◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）１週前追い切り＝６月１１日、美浦トレセンヴィクトリアマイル６着から重賞２勝目を狙うニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、Ｗコースで津村明秀騎手が騎乗。最後方から追走してココネ（３歳未勝利）に２馬身、ソクヅモドラドラ（４歳１勝クラス）に馬なりで併入し、６ハロン８４秒０―１１秒６をマークした。上原佑調