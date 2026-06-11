◇スポーツ報知北中米Ｗ杯取材班▽ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人▽カンザスシティー（米ミズーリ州）＝ペン・岡島智哉、カメラ・今成良輔サッカーのＷ杯北中米大会に臨む日本代表が１０日（日本時間１１日）、ベースキャンプ地の練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で初の全体練習を行い、冒頭のみが報道陣に公開された。１４日（同１５日早朝、ダラス）の１次リーグ