◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）２試合の引き分けを挟んで６連勝中だった巨人は６月初黒星となった。先発の田中将が２回５失点で降板。６回までに０―８と大量ビハインドになった。プロ初３番となるティマを３番・一塁で起用した打線は、７回に押し出し四球２つで２点を返したが、楽天の先発・滝中に８回２失点の好投を許した。これで交流戦９勝４敗２分けとなっ