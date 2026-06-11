第５４回北海優駿は６月１１日、門別競馬場で３歳馬１１頭（レーザーベルンは出走取消）が２０００メートルを争った。単勝１・４倍の１番人気に推されたゴッドバロック（阿部龍騎手騎乗）が４コーナーで先頭に並びかけると、マロンソレイユに２馬身差をつけて優勝。重賞３連勝で北斗盃に続く道営３歳２冠を達成した。シルバーステート産駒の同馬は重賞４勝目。ＪＲＡ勢が相手の兵庫ジュニアグランプリ・Ｊｐｎ２でも２着と好走