韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「덕질（トッチル）」の意味は？「덕질（トッチル）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、好きな人やものに夢中になる活動に関する韓国語です。「덕질（トッチル）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「推し