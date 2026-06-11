◆カーリング日本選手権第５日（６月１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の２次リーグ（Ｌ）がスタートし、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、今大会ここまで全勝のＳＣ軽井沢クに７―８で逆転負けして決勝トーナメント進出へ崖っぷちに立たされた。午前中に行われた中部電力に２―８で敗れて迎えたこの日の２試合目は、小野寺佳歩がリザーブに回り、近江谷杏菜が入るなどメンバーを入れ替