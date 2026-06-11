瀋陽市の最高人民法院特別軍事法廷で、１９５６年６月９〜１９日に審理を受けた鈴木啓久ら中国侵略日本軍の戦犯８人。（資料写真、瀋陽＝新華社配信）【新華社瀋陽6月11日】1946年5月3日の極東国際軍事裁判（東京裁判）開廷から10年後、56年6月9日に中国遼寧省瀋陽市で開かれた最高人民法院特別軍事法廷は、中国侵略日本軍の戦犯に対する公開審理を行った。瀋陽の日本人戦犯特別軍事法廷旧跡陳列館。（資料写真、瀋陽＝新華社配