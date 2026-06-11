◇第75回全日本大学野球選手権記念大会準々決勝関大6―1金沢学院大（2026年6月11日神宮）全日本大学野球選手権は11日に準々決勝が行われ、関大が金沢学院大を6―1で下し、準優勝した91年以来35年ぶりの4強入りを決めた。「豪華左腕リレー」で勝ち切った。今秋ドラフト上位候補に挙がる最速149キロ左腕・米沢友翔（4年）が7回2失点。中2日での登板で7奪三振を数えるなど試合をつくり、「疲れも感じず、いい感覚で投げ