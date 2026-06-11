女性への強制わいせつ容疑が5日に無罪となり、9日にフランスの騎手免許を再取得したピエールシャルル・ブドー（33）が13日にコンピエーニュ競馬場の3R（芝2400メートル）で復帰する。15、16、20年と3度の仏リーディングに輝き、ヴァルトガイストとのコンビで19年凱旋門賞を制したトップジョッキー。21年2月の女性への強制わいせつ容疑で5月に起訴され、騎乗停止となった。フランスの競馬統括機関フランスギャロは22年11月、治