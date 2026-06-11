高岡駅南の商業施設跡地を高岡市の土地開発公社が鑑定評価額を1億1700万円上回る金額で取得した問題の続報です。市は、本来「土地を交換する際」に適用すべきルールを拡大解釈して適用し、今回の土地取得額を「許容範囲内」としていたことが、KNBが行った情報開示請求で新たに分かりました。評価額を大きく上回ることを正当化するための苦しい理由づけにもみられ、地方行政に詳しい専門家は「本来は活用方針を決めたうえで土