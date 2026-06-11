暑さが本格化するこれからの季節にぴったりな新作ティーが、「スターバックス ティー ＆ カフェ」に登場します。2026年6月17日（水）より発売されるのは、南国ハワイをイメージした華やかな茶葉「パイナップル コナ ポップ」を使用した2種類のティービバレッジ。トロピカルフルーツの爽やかな味わいとボタニカルな香りが調和した、心までリフレッシュできる一杯です。忙しい毎日に癒やしのひ