川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」は2日目を終えた。2日目3R「二次予選C」で10ハン3枠から飛び出した君和田裕二（42＝川口）。3日目の準々決勝戦に進むためには着順だけではなく、タイムも大事な立場だった。道中3番手から懸命に追い込んで、6周3コーナーで捲りを敢行。「昼間のセットにして、まずまずだった」と2着でゴールを通過して、レース後は充実の表情が印象的だった。周回の終盤でスピードを持っ