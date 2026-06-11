ヒーリー英国防相（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英国のヒーリー国防相は11日、辞任を表明した。自身のX（旧ツイッター）にスターマー首相に宛てた手紙を投稿。国防投資計画を巡り、スターマー氏が軍に必要な財源を投入しなかったことが理由だと説明した。求心力が低下しているスターマー政権へのさらなる打撃は必至だ。ヒーリー氏は2024年7月の政権発足以降、国防相を務めてきた。日英とイタリア3カ国で取り組む次期戦闘