県内の平野部でクマの目撃や痕跡の発見が相次いでいます。黒部川河口付近でけさ、クマとみられる足跡が見つかったほか、射水市の太閤山ランド周辺では、昨夜、目撃情報があり、太閤山ランドは休園しました。黒部川河口付近です。このところ、クマの目撃や痕跡の発見が続いています。助田記者「黒部川河口近くの会社の敷地内で見つかったクマの足跡です。私の手のひらと同じくらいの大きさがあります」周辺でのクマの目撃情報を受け