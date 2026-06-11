【テネリフェ（スペイン）共同】国際スケート連盟（ISU）がフィギュアで2027〜28年シーズンからの導入を決めたグランプリ（GP）セミファイナルの概要が判明し、2大会で実施する方式などをISU関係者が11日、明らかにした。GPシリーズ上位の選手や組はセミファイナル2大会のうち1大会に出場。それぞれの大会で上位の選手や組がファイナルに進出するという。開催時期やセミファイナル、ファイナルに進出する選手、組の数は未定で