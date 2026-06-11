◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）阪神の湯浅京己投手（26）にアクシデント発生だ。6回から2番手で登板した右腕は1回を無失点も、2死二、三塁で柳田を二ゴロに打ち取り一塁ベースカバーへ走ろうとした際にマウンドで足を滑らせ転倒する場面があり、降板後にベンチへ下がる際も同僚の大山が心配するシーンもあった。試合後、ベンチ裏から出てきた湯浅はトレーナー2人に肩をかしてもらい帰りの