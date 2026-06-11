「ソフトバンク３−２阪神」（みずほペイペイドーム）阪神は接戦を落とし、今季２度目の同一カード３連敗。４年連続で交流戦の勝ち越しなしが決定した。先制は阪神だった。四回２死から、大山が右翼ホームランテラス席に飛び込む今季７号ソロ。５月２２日・巨人戦（東京ド）以来の一発で先取点を奪った。だが、その裏に先発・伊藤将が正木に同点ソロを献上。なおも無死一、三塁で栗原に勝ち越し犠飛を許した。それでも六