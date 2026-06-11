王道のハリアーと個性派のC5エアクロスを比較今やどのセグメントでも人気のジャンルがSUVです。その人気を作り上げたのはトヨタ初代「ハリアー」であり、このモデルから“都市型SUV”という言葉が誕生しました。そんな都市型SUVのパイオニアであり、王者でもあるハリアーと、フランスのサイズ感の近いSUVであるシトロエン「C5エアクロス」を比較して、それぞれが持つ特徴や世界観を見てみました。このクラスにおいてトヨタ「ハ