家族のお祝いは、本来ならば温かく穏やかな時間になるはずのものです。しかし、関係がこじれている家族がいる場合、その場をどう作るかは簡単ではありません。「みんなで祝いたい」という思いと、「現実的にムリ」という事情。その間で揺れるママは少なくないのではないでしょうか。『絶縁中の兄がいて、私は30年以上会話もなく、連絡先も知らない。父親はLINEブロック中で、兄と連絡がつくのは母親だけ。両親が喜寿を迎えるから、