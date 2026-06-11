6月11日（木）に放送した「そもそもミステリー 知っているようで知らない世界の謎」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】2026年に急展開＜ツタンカーメン＆UFO＞世界初潜入！100年ぶり発見ファラオの墓へ！最近のミステリー番組は難しすぎる！世界のミステリーに「そもそも」を繰り返しながら迫る！幅広い世代で楽しめる教養バラエティー！今回は「ツタンカーメンとUFO」。そもそも、から学んでいくので