私はマリコ。夫と娘のルミ（6か月）と暮らしています。少し前にルミを保育園に入れて復職し、慌ただしい毎日です。そして同じ保育園に、大学時代のサークル仲間だったノドカがいることに気づきました。もし顔を合わせてしまったら……そう思うと、ちょっと気まずいです。大学時代の私はノドカに「世間知らず」扱いをされ、上から目線で絡まれてストレスを感じていました。最終的にサークルを辞めて、距離を取ることを選んだ過去が