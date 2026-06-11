※詳しくは動画をご覧ください 日本時間の12日(金)に「FIFAワールドカップ2026」が開幕します。 今大会は、長崎市出身の森保 一監督が2大会連続で指揮を執るほか、同じく長崎市出身で前回大会ではキャプテンを務めた 吉田 麻也選手もサポートメンバーとしてチームに帯同しています。 4年に一度のサッカーの祭典に、県内でも機運が高まっています。 アミュプラザ長崎新館1階にオ&