＜ダウ選手権初日◇11日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦が開幕。1つのボールを交互に打つフォアサムと、各自のボールでプレーしホールごとに良い方のスコアを採用するフォアボールのラウンドを1日おきに行なう。【連続写真】渋野日向子に変化前傾が浅くなりタテ振りに日本勢は12人が出場。西郷真央＆ミランダ・ウォン（中国）ペアはすでにティオフし、イーブンパーでプレ