7回ソフトバンク2死二塁、牧原大が右前に決勝打を放つ＝みずほペイペイドームソフトバンクが競り勝って5連勝。六回に2―2と追い付かれたが、七回に牧原大の適時打で勝ち越した。3番手の木村光が七回に招いた2死満塁を脱して3勝目。阪神は3連敗。伊藤将が粘っても打線が好機で畳みかけられなかった。