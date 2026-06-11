駅前の歩道橋工事をめぐり、契約の価格設定に違法性があると訴えた住民訴訟で、大阪地裁は住民側の訴えを退けました。 訴状などによりますと、大阪府大東市はJR四条畷駅に接続する歩道橋の建設をめぐり、2023年、一般競争入札を3回行いましたが、参加したのはいずれも大阪市淀川区の建設会社1社のみでした。 市は随意契約に変更しましたが、契約価格は初回の入札時の予定価格を5000万円あまり上回る5億3900万円になりました。