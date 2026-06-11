ラグビーリーグワン1部の東京BLが6月11日、今季の総括会見を行った。今季の事業売上高（母体企業の東芝を除く）は、昨季比154％の11億970万円を記録。リーグワン5季目で、単独クラブとしては初となる10億円を突破した。中でも、スポンサー収入は前季比で210％の7億5300万円で、スポンサー企業数も167％の276社。今季から社長に就任した薫田真広氏は「営業スタッフの努力」と話した。一方で、3連覇を目指したチームは、レギ