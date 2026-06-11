◇交流戦ヤクルト2―4オリックス（2026年6月11日京セラドーム）ヤクルトはオリックスに敗れ、今季ワーストを更新する7連敗。昨年6月4日以来、約1年ぶりの屈辱となった。先発の下川隼佑投手（26）は4回1/3を6安打3失点で今季初黒星を喫した。池山隆寛監督（60）は下川の投球について「粘り強く投げていたけど、やはりフォアボールからというところが。1軍に来ると細かいコントロールも必要になってくると思う」と指摘した