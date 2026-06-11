10日に気象庁が発表した、2年ぶりの発生となる「エルニーニョ現象」。発表された年は、どんな影響があるのでしょうか？【写真で見る】「スーパーエルニーニョ」の恐ろしさ2年ぶりに発生「エルニーニョ現象」、海面水温「＋2℃」がもたらす「スーパーエルニーニョ」とは井上貴博キャスター：6月10日、気象庁が約2年ぶりに「エルニーニョ現象」が発生すると発表しました。「エルニーニョ現象」とは何なのかをみていきます。坂口愛美&