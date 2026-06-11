俳優の佐々木希（38）が10日、Instagramを更新。ベッドでの無防備な姿や、素肌があらわになったシースルーのワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。【映像】佐々木希のベッドでの無防備な姿（動画あり）2017年4月にお笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建と結婚し、7歳の長男と3歳の長女を育てている佐々木。Instagramでは仕事のオフショットをはじめ、豪勢な手料理の数々や子どものために編んだニット帽など、母とし