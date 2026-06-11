光文社は11日、都内の同社で「ミスFLASH2027」のセミファイナルに進出した17人を発表し、欠席の藤川あかりを除く16人が会見した。16人はいずれも水着姿で登場。瀬戸なちかは自作の写真集を持参し、ひじんと助川綾美は打点の高い蹴り、佐藤由莉は特技の書道で受賞作品を披露するなど、12月に発表されるグランプリを目指してアピールした。「憧れの人はMEGUMIさんで、ロールモデルはラランド・サーヤさん」という大島凜は、ゆってぃ