窃盗の疑いで逮捕 薩摩川内市のディスカウントショップ内で、ハンディファン1台を盗んだとして飲食店従業員の男が窃盗の疑いで逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは薩摩川内市入来町副田に住む飲食店従業員の男（25）です。 ハンディファン1台を盗んだ疑い 薩摩川内警察署によりますと、男は先月28日、薩摩川内市のディスカウントショップに陳列されていたハンディファン（携帯用扇風機）1台およそ3900円相当を盗ん