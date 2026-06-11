「トラクターが用水路に転落している」と119番通報 姶良市でトラクターが用水路に転落し、運転していた男性が意識不明の重体です。 姶良警察署によりますと、11日午後3時すぎ、姶良市船津で通行人から「トラクターが用水路に転落している」と119番通報がありました。 用水路の深さはおよそ1メートル トラクターを運転していた近くの無職・髙畠耕三さん（70）がトラクターと一緒に