21:00 メキシコ鉱工業生産指数（4月） 予想0.4%前回-0.6%（前月比) 予想0.7%前回-1.3%（前年比) 21:15 ECB政策金利（6月） 予想2.4%前回2.15%（ECB政策金利) 予想2.25%前回2.0%（ECB預金ファシリティ・レート) 予想2.65%前回2.4%（ECB限界貸出ファシリティ) 21:30 米新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06） 予想22.0万件前回22.5万件 米失業保険継続受給者数05/24 -