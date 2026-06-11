ＥＣＢは政策金利を引き上げる予想、市場は織り込み済み＝ロンドン為替 日本時間午後9時15分にECBが政策金利を発表する。市場は利上げ（主要政策金利を2.4%、預金ファシリティを2.25%へそれぞれ0.25%引き上げ）をほぼ確実視している。中東情勢の緊張に伴うエネルギー価格の上昇などがユーロ圏のインフレを押し上げており、ECBは一段の引き締めを迫られている状況だ。今回の利上げが「これで打ち止め」となるのか