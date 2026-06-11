６月１３日の東京５Ｒ（牝馬限定、芝１６００メートル）でデビューするシャンデヴァーグ（牝２歳、美浦・森一誠厩舎、父ロードカナロア）は、仕上がりの良さから好勝負が期待できそうだ。母プールヴィルは１９年の報知杯フィリーズレビューの覇者で、祖母ケンホープは仏重賞の勝ち馬という血統だ。森一調教師は「小柄な馬ですが、いい走りをする馬」と、素材の良さを評価する。美浦・Ｗコースでの最終追い切りは、僚馬を追走す