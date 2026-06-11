女優の森七菜が１１日までに自身のＳＮＳを更新し、近影を公開した。森はインスタグラムに「映画『炎上』大ヒット記念舞台挨拶長久監督とアオイヤマダちゃん、スタッフのみなさんとの嬉しい再会でした。炎上という物語に立ち会ってくれた全ての皆様に感謝しています」とつづると、オフショットを２枚アップ。白の襟とリンクしたネイルが見えるポーズをとったり、笑顔を見せる写真などを披露した。この投稿にファンからは「