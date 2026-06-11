◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）２試合の引き分けを挟んで６連勝中だった巨人は６月初黒星となった。ここ２試合で計１５得点と好調だった打線は「３番・一塁」でプロ初３番となるティマを起用。ティマは楽天の先発・滝中から２軍戦で本塁打を打った経験もあった。その滝中は今年から新たに改良した魔球「曲がらないスライダー」を駆使。曲がりそうで曲がらない独特