◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―０ＤｅＮＡ（１１日・エスコンフィールド）ＤｅＮＡが力投のエース・東克樹投手を援護できず、完封負けで今季初の５連敗。交流戦は４カード連続で「１勝２敗」で負け越してきたが、ついに同一カード３連敗を喫した。今季成績は２５勝３４敗２分けで、借金は今季ワーストを更新する９となった。５回まで１安打と日本ハム打線を押さえ込んでいた東だったが、味方打線も日本ハムの