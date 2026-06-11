男性４人組エアバンド「ゴールデンボンバー」のメンバー・樽美酒研二が１１日、自身のＳＮＳを更新。ポップな姿が話題になっている。樽美酒はインスタグラムに「ホラー」と記すと、蒸気機関車を模した大きな被り物をかぶった姿を披露した。この投稿には「近づいてきたら怖くて逃げる見てみたくもあるけど」「とにかく楽しそう」「全然ホラーに見えないのは見慣れてしまったからかしらｗ」「白塗りが映えるカラーリングです