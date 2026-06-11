◇交流戦広島1―4西武（2026年6月11日ベルーナドーム）広島が西武に同一カード3連敗を喫した。先発のターノックは序盤3回まで安定した投球を披露した。だが、4回に制球を乱し、四球、死球、犠打で1死二、三塁とすると、小島に左前適時打を許して2失点。5回にも長谷川の適時打で1点を失い、この回の途中で降板となった。打線は4回に相手の暴投で1点を挙げたが、零敗を阻止するのが精いっぱい。1安打に抑え込まれ、敵地