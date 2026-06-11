10代の男性を監禁した疑いで、自らを「神のお告げの取次者」と名乗った男が逮捕された事件。「神のお告げの取次者」とは何なのか？容疑者の母親が取材に応じました。■「理由がある」“神の取次者”母親が取材に…“神のお告げの取次者”を名乗る男と、“精神的に支配”されていたとみられる男とその家族らが起こしたとされる監禁事件。10日夜、取材に応じた自称“神のお告げの取次者”の母親は…。“神のお告げの取次者”の母「監