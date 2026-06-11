魚津市の北陸自動車道で大型トラックが作業員2人をはねて死亡させた事故で、トラックから酒の缶4本が押収されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。また、勤務先の運送会社によりますと、逮捕された運転手はこれまで業務中に複数回、物損事故を起こしていたということです。酒気帯び運転と過失運転致死の疑いで逮捕、送検された福島県の会社員 根本宏一容疑者（56）。去年10月には、勤務先の運送会社で従業員を代表して