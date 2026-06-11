M−1グランプリで2度のファイナリストになったお笑いコンビ「マユリカ」が、10日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜後11・15）に出演し、暗黒の1年について語った。この日は苦労時代を支えた下積み飯がテーマ。同コンビとともに、昨年のM−1で準優勝の「ドンデコルテ」が出演し、当時よく食べていた料理を作りながら、下積み時代を振り返った。コンビは19年、自業自得な振る舞いから、トラブルが次々と舞い込んだという