「日本ハム３−０ＤｅＮＡ」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムが２２年７月以来４年ぶりの７連勝。今季４度目の同一カード３連戦３連勝で、同最多の貯金５とした。７連勝は新庄監督就任５年目で最長タイ。六回１死満塁から、野村の右犠飛で先制。なお２死一、三塁から、カストロの右前適時打で２点目を挙げた。八回にはレイエスの適時二塁打でダメ押しした。今季初登板初先発の孫易磊は６回２安打無失点の快投でプロ