広島戦に先発した西武・平良＝ベルーナドーム西武が5連勝。0―1の四回、四死球などで広げた好機で小島が逆転の2点打を放ち、五回に長谷川の適時打で1点を追加した。八回は3連打で加点。平良は6回を1安打1失点の好投で5勝目。甲斐野が最後を締めた。広島は3連敗。