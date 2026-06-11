巨人戦に先発した楽天・滝中＝楽天モバイルパーク楽天が連敗を5で止めた。一回に辰己の内野安打や渡辺佳の二塁打などで4点を先制。マッカスカーが二回に適時打、六回に3ランを放って加点した。滝中が8回2失点で3勝目。巨人は田中将が5失点と崩れ、連勝が6で止まった。