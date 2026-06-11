プロボクシング元WBC世界ライト級王者で、タレント、俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが、2日に肺炎のため都内の病院で死去した。11日に所属事務所が発表した。76歳だった。元WBA・WBC世界スーパーウエルター級王者・輪島功一氏（83）は、ガッツさんの訃報を受け「最後に会った時は元気だったんだけどな。ちょっと早いよな」と心を痛めた。ともに1970年代の日本ボクシング界を盛り上げた戦友。「石松と