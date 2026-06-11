ＮＨＫ「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６みんなで楽しもう！サッカーの祭典開幕スペシャル」が１１日に放送された。日本代表の２戦目の相手となるチュニジアが難敵と紹介された流れで、都内のチュニジア料理店と中継がつながった。ヘアバンドがアップで映り、レポーター役で「どうも！人力舎の長友、ワカチコ！ワカチコ！ゆってぃでーす！」とハイテンションで登場した。ＦＣ東京の熱心なサポーターと紹介され、日本代